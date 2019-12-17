Когда зажгутся огни на главной новогодней ёлке Слуцка

Иллюминацию на новогодней ёлке, которую установили на центральной площади Слуцка, включат в субботу, 21 декабря.



Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком ЖКХ.

Все световые фигуры, включая Снегурочку и Деда Мороза, установят в пятницу, 20 декабря.

Напомним, что световая скульптура Снегурочки сделана из акрила. Её высота — 1,9 метра, а платье — голубого цвета. Её установят около саней с Дедом Морозом.

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