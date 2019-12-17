Биометрические паспорта и ID-карты белорусам начнут выдавать с 2021 года. Как они будут работать

Белорусы начнут получать биометрические паспорта и ID-карты на год позже ― с 1 января 2021 года. Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД, рассказал, в чём плюс новых документов.

Почему сроки выдачи снова перенесли

Ранее обещали, что ID-карты и биометрические паспорта начнут выдавать с 1 января 2020 года, а до этого — с 1 января 2019 года.

«Есть предварительное решение, оно будет соответствующим образом оформлено, что мы начнём выдачу биометрических документов ещё через год ― с 1 января 2021 года», ― сказал Алексей Бегун.

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Выдача ID-карт — вопрос комплексный. Над ним работают не только в МВД, но и в том числе в Министерстве связи и информатизации, Национальном центре электронных услуг, Департаменте государственных знаков Министерства финансов. Предполагается, что ID-карта будет иметь электронную цифровую подпись, которая будет действовать в Белорусской интегрированной сервисно-расчётной системе (БИСРС). Биометрические документы ещё должны пройти экспертизу в ICAO. Это международная организация авиации — International Civil Aviation Organisation, она устанавливает стандарты по биометрическим паспортам.

Как они будут работать

Внутренним документом будет ID-карта, документом для выезда за границу — биометрический паспорт.

По словам Алексея Бегуна, с биометрическими документами легче будет получить целый комплекс государственных услуг.

«В первую очередь речь идёт о дистанционном подтверждении личности владельца биометрической ID-карты, — объяснил начальник департамента. — Человек с помощью электронной цифровой подписи сможет удостоверить личность в различных государственных органах и получить услугу дистанционно, не потратив время на непосредственное обращение».

Так, владелец ID-карты сможет получить в интернете различные справки и документы, которые будут иметь точно такое же юридическое значение, как и документы, полученные в госорганах при личном визите.

«Мы говорим о том, что биометрический паспорт будет ещё более надёжно защищён от подделки, он вызывает больше доверия при выдаче долгосрочных виз. Владелец биометрического документа может передвигаться через электронные ворота, которые установлены во многих аэропортах мира, это позволяет в облегчённом режиме, без визуального и персонального контроля, проходить пограничный контроль», — пояснил Алексей Бегун.

По его словам, нынешние паспорта после введения биометрических документов не будут ограничивать в сроке действия. Человек сам будет решать, получать новые документы или оставлять старые.

Также будет возможность получить два биометрических паспорта. Если один останется в посольстве для оформления визы, по второму можно будет выехать за границу.

А вот получить биометрический паспорт и оставить при этом паспорт нынешнего образца будет нельзя. Вместо «старого» выдадут ID-карту.

Внешне ID-карта будет выглядеть как банковская карточка, на ней две фотографии — цветная и чёрно-белая. По словам специалистов, подделать ID-карту будет невозможно, потому что на ней большое количество степеней защиты.